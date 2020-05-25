Ночные клубы открываются по всему Китаю

Основная часть ночных клубов в Китае вернулась к работе после перерыва в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет в понедельник газета The Straits Times.

Ночные клубы в различных городах Китая открылись в разное время. Например, в Шанхае клубы начали работать вообще еще в середине марта - спустя шесть недель после перерыва, и к концу апреля поток посетителей стал стабильным.

На входе в клуб посетителям измеряют температуру. Сотрудники заведений, включая бартендеров и официантов, носят маски и перчатки. При этом от посетителей не требуется надевать защитные средства в обязательном порядке, и многие ходят в клубы без них.

В некоторых заведениях стеклянную тару заменили на пластиковую, в помещении установили диспенсеры с санитайзерами. Каждый час сотрудники клуба обрабатывают туалеты и дверные ручки дезинфицирующим раствором. Сами помещения проходят процесс дезинфекции каждый день перед открытием.