Во Львове начали проводить ИФА-тесты – мэр

Во Львове начали проводить ИФА-тесты сотрудникам больницы скорой помощи, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет выявить наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он коронавирусом", - написал Садовой в соцсети Facebook.

По его словам, аппараты для таких исследований уже есть в лабораториях городских больниц и поликлиник, это существенно увеличит массовость тестирования во Львове.

Среди медперсонала больницы скорой помощи более 70 чел. заболели коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области диагностированы 27 случаев заболевания на Covid-19.

22 мая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение продлить ограничительные меры до 29 мая.