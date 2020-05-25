В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена

В понедельник, 25 марта, в Киеве и Харькове возобновил работу метрополитен. Поезда курсируют по обычному графику.

В Харькове работа метро была восстановлена в 5:30 утра.

"Информируем, что доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски - запрещен", - указывается в сообщении пресс-службы КП "Харьковский метрополитен" в Facebook.

В Киеве пассажиры также не допускаются на станции без защитных масок. Станции оборудованы разметкой для соблюдения дистанции не менее чем 1,5 м между пассажирами.

Персонал метрополитена обеспечен средствами индивидуальной защиты.