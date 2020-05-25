За минувшие сутки в ВСУ не зарегистрированы новые случаи COVID-19, всего болеют 62 человека

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 25 мая в Вооруженных Силах Украины 62 чел. болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 91 чел., два летальных случая", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 262 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 38 чел.