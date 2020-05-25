События

09:45 25.05.2020

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

2 мин читать
При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки, используя метод пулинга.

"Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга - объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально", - сказала Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, это даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент с тестами в стране проблем нет.

"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что страна в карантин заходила плавно, поэтому и выход из него должен быть тоже плавным, учитывая то, что эпидемия никуда не исчезла.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения намерено увеличить количество ПЦР-тестирований на коронавирус, проводить их в лабораториях ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы.


Полный текст интервью со Шмыгалем будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #шмыгаль #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 25.05.2020
В России выявлено 8,9 тыс. новых случаев Covid-19, умерли 92 человека

В России выявлено 8,9 тыс. новых случаев Covid-19, умерли 92 человека

10:46 25.05.2020
Во Львове начали проводить ИФА-тесты – мэр

Во Львове начали проводить ИФА-тесты – мэр

10:37 25.05.2020
В Испании открыли пляжи для купания

В Испании открыли пляжи для купания

10:36 25.05.2020
Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

10:20 25.05.2020
Минздрав рассмотрит вопрос проведения массовых мероприятий в Украине в конце июня

Минздрав рассмотрит вопрос проведения массовых мероприятий в Украине в конце июня

10:16 25.05.2020
За минувшие сутки в ВСУ не зарегистрированы новые случаи COVID-19, всего болеют 62 человека

За минувшие сутки в ВСУ не зарегистрированы новые случаи COVID-19, всего болеют 62 человека

10:15 25.05.2020
Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

09:38 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

09:37 25.05.2020
ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

09:30 25.05.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине 259 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 126 выздоровевших, 6 ранее заболевших умерли

ООС ОБСТРЕЛЫ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Российские наёмники на Донбассе обстреливают украинские позиции, размещая свою артиллерию в жилых кварталах населённых пунктов

ООС СВОДКА

За минувшие сутки российские наемники 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих дважды, потерь нет

КОРОНАВИРУС КИТАЙ

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена

В Греции возобновили паромное сообщение со всеми островами

Храмы во Франции открылись для прихожан с условием соблюдения противовирусных мер

КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда –Мондриевский

В Киеве из-за сообщения о минировании прекращена работа Шестого апелляционного суда

В Украине 259 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 126 выздоровевших, 6 ранее заболевших умерли

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 27 пациентов

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Российские наёмники на Донбассе обстреливают украинские позиции, размещая свою артиллерию в жилых кварталах населённых пунктов

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 5,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА