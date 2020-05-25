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09:38 25.05.2020

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

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Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Президент США Дональд Трамп отметил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", - написал Трамп в Твиттере.

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на $100 тыс., которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1 млн. 643 тыс. 98 человек, заболевших COVID-19, 97 тыс. 711 человек скончались.

Теги: #сша #трамп #коронавирус
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