ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

США призывают ВОЗ незамедлительно начать подготовку к независимому расследованию об ответных мерах на пандемию коронавируса в мире, сообщила Associated Press.

"Этот отчет обеспечит нам полное и прозрачное понимание хода событий и процесса принятия решений ВОЗ в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в письме помощника секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб адмирал Бретта Жируара, направленному ВОЗ.

В письме США призывают организацию начать подготовительные мероприятия к расследованию, в частности, разработать руководящие принципы для проведения расследования.

"Как следует из письма президента Трампа от 18 мая в адрес директора ВОЗ, нет возможности откладывать начало проведения необходимых реформ, чтобы такая пандемия никогда больше не повторилась", - добавил Жируар.

В качестве возможных сроков, на которые рассчитывают США, Жируар назвал проведение совещания ассамблеи ВОЗ этой осенью.

Ранее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - следует из письма Трампа, опубликованного в его Twitter.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".