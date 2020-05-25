Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в шести из 24 областей Украины, еще в двух областях количество болеющих осталось неизменным, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром.

При этом в 10 областях – Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской – количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области, выздоровления – в Ривненской.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 3 новых случая заболевания Covid-19, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии было 892 заболевших, 15 умерших и 472 выздоровевших), сейчас в области болеет 405 человек;

- в Волынской области - 12 случаев заболевания и 1 - смерти (за все время - 783 заболевших, 23 умерших и 182 выздоровевших), сейчас болеет 678 человек (на 11 больше за сутки);

- в Днепропетровской области – 6 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 875 заболели, 17 умерли и 191 выздоровел), сейчас болеет 667 человек;

- в Донецкой области 5 человек заболели и 4 выздоровели (с начала пандемии 148 заболели, 4 умерли и 61 выздоровел), сейчас болеет 83 человека (на 1 больше за сутки);

- в Житомирской области – 15 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 641 заболел, 13 умерли и 284 выздоровели), сейчас болеет 344 человек;

- в Закарпатской области 21 человек заболел, 1 умер и 15 выздоровели (с начала пандемии - 1 082, 27 и 280 соответственно), сейчас болеет 775 человек (за сутки на 5 больше);

- в Запорожской области 5 человек заболели, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 415 заболели, 12 умерли и 226 выздоровели), сейчас болеет 177 человек;

- в Ивано-Франковской области 4 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (1 281 заболел, 74 умерли и 637 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 570 человек;

- в Киеве подтверждено 29 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 2 случая выздоровления (всего 2 652 случая заболевания, 60 - смерти и 360 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 232 человека (за сутки на 26 больше);

- в Киевской области 18 человек заболели и 9 - выздоровели (с начала пандемии 1 437 заболели, 30 умерли и 300 выздоровели), сейчас болеет 1 107 человек (за сутки на 9 больше);

- в Кировоградской области 5 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 478 заболели, 23 умерли и 358 выздоровели), сейчас болеет 97 человек;

- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 43 заболели и 34 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 9 человек;

- во Львовской области 27 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 11 - выздоровления (с начала пандемии - 1 360, 36 и 287 соответственно), сейчас болеет 1 037 человек (на 15 больше за день);

- в Николаевской области – 1 новый случай заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 281 заболел, 7 умерли и 117 выздоровели), сейчас болеет 157 человек;

- в Одесской области 5 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления (с начала пандемии 832 заболели, 14 умерли и 138 выздоровели), сейчас болеет 680 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Полтавской области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 266 заболевших, 11 умерших и 236 выздоровевших), сейчас болеет 19 человек;

- в Ривненской области 17 новых случаев заболевания и 26 - выздоровления (за все время 1 434 заболели, 31 умер и 587 выздоровели), болеет 816 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 112 выздоровели), сейчас болеет 50 человек;

- в Тернопольской области 6 новых случая заболевания и 13 - выздоровления (за все время 1 121 заболел, 24 умерли и 791 выздоровел), сейчас болеет 306 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Харьковской области 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 912 человек заболели, 38 умерли и 208 выздоровели), сейчас болеет 666 человек;

- в Херсонской области 7 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время 177 заболевших, 2 умерших и 146 выздоровевших), сейчас болеет 29 человек;

- в Хмельницкой области 18 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (за все время 364 заболели, 9 умерли и 100 выздоровели), сейчас болеет 255 человек (на 17 больше за сутки);

- в Черкасской области 3 новых случая заболевания и 20 - выздоровления (с начала пандемии 391 заболел, 16 умерли и 276 выздоровели), сейчас болеет 99 человек (на 17 меньше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 55 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 6 - выздоровления (3 083 заболевших, 127 умерших и 804 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 152 человека (на 47 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 2 новых случая заболевания и 1 выздоровления (за все время – 131 заболевший, 6 умерших и 47 выздоровевших), сейчас болеет 78 человек (на 1 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, шесть человек из числа ранее заболевших скончались, 126 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеют 13,388 тыс. человек, что на 127 больше, чем сутками ранее.