В Украине 259 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 126 выздоровевших, 6 ранее заболевших умерли

259 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 126 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 406 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 23 мая – о 432 новых заболевших, а 22 мая – о 442.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 388 человек, что на 127 больше, чем днем ранее.

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