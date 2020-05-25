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08:23 25.05.2020

Российские наёмники на Донбассе обстреливают украинские позиции, размещая свою артиллерию в жилых кварталах населённых пунктов

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Российские наёмники на Донбассе обстреливают украинские позиции, размещая свою артиллерию в жилых кварталах населённых пунктов

Российские наёмники на Донбассе продолжают артиллерийские обстрелы украинских позиций, разместив свою артиллерию среди жилого сектора населенных пунктов, по информации разведки, в Донецке готовится провокация, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединённых сил.
"Только за двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "ловко" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.
В частности, российские наёмники разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в Васильевке и Яковлевке. Прикрыв свои позиции таким образом от ответного огня, артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122-мм по украинским позициям у Каменки. С территории Байрака было выпущено три десятка 122-мм снарядов по позициям ООС возле Новолуганского.
Кроме того в штабе сообщили, что на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".
"На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковское. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами", – сказано в сообщении.
По информации украинских разведчиков, российские наёмники готовят очередную провокацию в северо-западных районах Донецка.
"Российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в штабе.
Украинские военные уверены, что такая подготовка имеют целью заставить подразделения ООС открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинскую сторону в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.
"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #обстрелы #мирное_население
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