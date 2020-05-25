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05:04 25.05.2020

На Буковине общее количество больных коронавирусом превысило 3080 человек

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На Буковине общее количество больных коронавирусом превысило 3080 человек

Состоянием на вечер воскресенья, 24 мая, в Черновицкой области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом, что увеличило общее количество больных до 3083 человек, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.
"Количество новых случаев коронавируса на Буковине все еще остается значительным… общее количество больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3083 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.
Осачук отметил, что 24 мая областной лабораторный центр исследовал 300 образцов и 55 из них оказались положительными.
"6 наших земляков сегодня преодолели COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста", – подчеркнул глава ОГА.

Теги: #буковина #коронавирус #ситуация
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