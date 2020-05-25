События

01:09 25.05.2020

Итальянцы в первый уикенд после ослабления ограничительных мер, направились на пляжи, в парки и церкви

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Итальянцы в первый уикенд после ослабления ограничительных мер, направились на пляжи, в парки и церкви

Многие жители Италии в воскресенье активно стремились провести побольше времени на воздухе, пользуясь ослаблением ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщает местное телевидение.
Это был первый в стране уикенд после существенного ослабления мер, действующего с 18 мая.
В Милане и других городах на севере Италии на выходных особой популярностью пользовались парки, куда горожане приходили погулять и позагорать. Немало итальянцев предпочли пойти гулять не в парки, а, наоборот, в центр города.
В Венеции городские власти сообщили, что постепенно возвращаются к нормальной жизни: в город вернулись первые туристы.
На юге Италии, в частности, на Сицилии, особой популярностью у местных жителей пользуются пляжи: находиться на них разрешено при условии соблюдения социального дистанцирования.
Кроме того, в стране вновь открыли свои двери места культа, и верующие смогли впервые за несколько месяцев прийти на воскресную мессу. В церквях прихожане также должны соблюдать социальное дистанцирование.
Со своей стороны, власти страны активно набирают волонтеров, задача которых - следить за тем, чтобы итальянцы не нарушали все еще действующие правила, помогающие в борьбе против вируса. Согласились выполнять такую работу уже около 60 тыс. человек. Их набирают из числа безработных.
В последние недели в Италии стремительно падают как темпы распространения заболевания, так и число умирающих от него людей.
Так, за последние сутки в стране от последствий заражения скончались 50 человек (общее число умерших - 32 785). Кроме того, врачи выявили лишь 531 новый случай заражения; одновременно с этим более 1,6 тыс. пациентов завершили курс лечения.

Теги: #италия #карантин #население #отдых
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