В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Состоянием на вечер воскресенья, 24 мая, в Херсонской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 7 человек, сообщил глава облгосадминистрации Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено 180 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано!", – написал Гусев на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что в то же время есть 7 новых выздоровевших – жители с.Андреевка Скадовского района и с.Гладковка Голопристанского района.

"В области 177 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них – 146 человек выздоровели; 29 – инфицированные COVID-19; 2 – умерли", – добавил глава ОГА.

По информации Гусева, для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 10 272 тест-системы.

