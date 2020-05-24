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23:44 24.05.2020

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

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В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Состоянием на вечер воскресенья, 24 мая, в Херсонской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 7 человек, сообщил глава облгосадминистрации Юрий Гусев.
"За последние сутки проведено 180 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано!", – написал Гусев на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.
Он подчеркнул, что в то же время есть 7 новых выздоровевших – жители с.Андреевка Скадовского района и с.Гладковка Голопристанского района.
"В области 177 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них – 146 человек выздоровели; 29 – инфицированные COVID-19; 2 – умерли", – добавил глава ОГА.
По информации Гусева, для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 10 272 тест-системы.
 

Теги: #херсонская_область #ситуация #коронавирус
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