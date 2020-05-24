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22:51 24.05.2020

Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка 25-29 мая будут работать у линии разграничения на Донбассе

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Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка 25-29 мая будут работать у линии разграничения на Донбассе

Передвижные мобильные подразделения АО "Ощадбанка" 25-29 мая будут обслуживать клиентов у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Фейсбук, целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, Ощадбанком осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ.
В министерстве отметили, что основными задачами мобильных подразделений является: обеспечение выполнения социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО "Ощадбанк"; улучшение качества и доступности банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории подконтрольной украинским властям; максимальный охват банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местного населения у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.
Также ведомство на своей странице в Фейсбук опубликовало график работы передвижных мобильных подразделений банка.

Теги: #график_работы #донбасс #ощадбанк
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