Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка 25-29 мая будут работать у линии разграничения на Донбассе

Передвижные мобильные подразделения АО "Ощадбанка" 25-29 мая будут обслуживать клиентов у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Фейсбук, целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, Ощадбанком осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ.

В министерстве отметили, что основными задачами мобильных подразделений является: обеспечение выполнения социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО "Ощадбанк"; улучшение качества и доступности банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории подконтрольной украинским властям; максимальный охват банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местного населения у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

Также ведомство на своей странице в Фейсбук опубликовало график работы передвижных мобильных подразделений банка.