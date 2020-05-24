События

21:34 24.05.2020

США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

1 мин читать
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

Администрация США планирует организовать саммит G7 в Вашингтоне в конце следующего месяца, а не 10 июня как ожидалось изначально, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Мы рассчитываем, что саммит G7 пройдет не в виртуальном формате в конце июня. Здесь, в Вашингтоне, мы близки к пику, а может - уже достигли его (заболеваемости коронавирусом - ИФ). И если как мы ожидаем, обстановка будет это позволять, мы хотели бы провести этот саммит", - сказал он в интервью CBS.
"Я думаю, что лидеры "семерки" очень хотели бы встретиться лично, а не по видеосвязи", - добавил советник президента США Дональда Трампа. По словам О'Брайена, страны G7 позитивно отзываются об этой идее.
Он подтвердил, что саммит планируется провести в столице США и подчеркнул, что подготовиться к такому мероприятию непросто. "Мы должны всех протестировать (на коронавирус). Также мы должны удостовериться, что здоровью лидеров стран здесь ничего не будет угрожать", - пояснил советник.
Он объяснил, что на все это требуется время, и именно поэтому саммит решено провести позже, чем планировалось изначально.

Теги: #сша #планы #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 24.05.2020
США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

08:35 24.05.2020
ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

08:04 24.05.2020
Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

19:07 23.05.2020
Саакашвили рассказал Американской торговой палате о таможенной и судебной реформе, запуске Киевского финансового центра и "регуляторной гильотине"

Саакашвили рассказал Американской торговой палате о таможенной и судебной реформе, запуске Киевского финансового центра и "регуляторной гильотине"

12:47 23.05.2020
Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

08:53 23.05.2020
Еще 194 украинца вернулись спецрейсом из США в Украину

Еще 194 украинца вернулись спецрейсом из США в Украину

08:38 23.05.2020
В американской администрации обсуждался вопрос о проведении ядерного испытания

В американской администрации обсуждался вопрос о проведении ядерного испытания

23:16 22.05.2020
ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию

ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию

23:05 22.05.2020
Байден против выхода Вашингтона из Договора по открытому небу

Байден против выхода Вашингтона из Договора по открытому небу

19:19 22.05.2020
Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС КИТАЙ

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

ВСУ РФ МИНОБОРОНЫ ООС

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

СНБО ОБЛАСТИ КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 5 не изменилось

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

КИЕВ УКРАИНА УБИЙСТВО

Советник главы МВД Шкиряк: предварительная версия смерти депутата Давыденко – самоубийство

ПОСЛЕДНЕЕ

Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка 25-29 мая будут работать у линии разграничения на Донбассе

В Запорожье прошла всеукраинская акция "Стоп реванш"

МВД: Массовые мероприятия в центре Киева прошли спокойно

Российские наемники с полудня 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юго-западе Ирана

У 20 медиков харьковской инфекционной больницы подтвердили Covid-19

Участники акции "СтопРеванш" обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский, и начали расходиться

Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус: водитель и три пассажира последнего погибли, четверо в больнице

Участники акции "СтопРеванш" двинулись колонной к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому Зеленского

Захваченные пиратами в Гвинейском заливе украинцы освобождены – Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА