В Запорожье прошла всеукраинская акция "Стоп реванш"

В Запорожье в рамках всеукраинской акции "Стоп реванш" сотни горожан подвели итоги первого года деятельности президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции "Стоп реванш", прошедшей в воскресенье на площади Героев Революции Достоинства в Запорожье, собралось около полутысячи местных жителей.

Среди участников акции были ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных организаций Запорожья. Собравшиеся держали государственные флаги, а также плакаты со злободневными вопросами к главе государства – "Кто руководит судами?", "Господин президент, почему друзья Януковича – твои друзья?", "Почему предатели на свободе, а патриоты "сидят?" и др.

В ходе митинга люди отмечали недовольство результатами первого года работы нового президента Украины, называя его "годом ползучей капитуляции и реванша", а действия возглавляемой ним власти - "антинародными, некомпетентными, уничтожающими экономику страны, ее позиции на международной арене, завоевания "майдана", а также тормозящими реформы".

Также, участники акции подчеркнули, что возмущены нынешней военной стратегией власти, в результате которой на фронте украинская армия отступает с занятых позиций и регулярно несет боевые потери.

"На фронте разводятся войска, замалчиваются смерти бойцов, разве такая стратегия может привести Украину к победе, на которую мы настроены?", - отметила участница акции Олеся Есина.

Собравшиеся заявили, что намерены отстаивать интересы Украины, демонстрируя властям свою гражданскую позицию и в дальнейшем.

С целью соблюдения требований карантина организаторы акции просили участников придерживаться социальной дистанции и находиться в защитных масках.