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19:22 24.05.2020

США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

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США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ. А президент обещал, что если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром", - сказал О'Брайен в интервью CBS.
При этом советник Трампа не исключил, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

Теги: #сша #вакцина #коронавирус
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