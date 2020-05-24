Российские наемники с полудня 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17:00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Ранее в ведомстве сообщали о 3 обстрелах с начала суток по состоянию на 12:00, таким образом, 4 обстрела произошли уже пополудни.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

При этом в ходе обстрелов российские наемники использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "Украинские защитники предоставили захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств на востоке Украины режим "тишина" с начала суток в воскресенье соблюдался.