События

18:06 24.05.2020

Российские наемники с полудня 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

1 мин читать
Российские наемники с полудня 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17:00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Ранее в ведомстве сообщали о 3 обстрелах с начала суток по состоянию на 12:00, таким образом, 4 обстрела произошли уже пополудни.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

При этом в ходе обстрелов российские наемники использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "Украинские защитники предоставили захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств на востоке Украины режим "тишина" с начала суток в воскресенье соблюдался.

Теги: #рф #оос #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 24.05.2020
Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

11:57 24.05.2020
В Бердянске Covid-19 диагностирован у двух пассажирок микроавтобуса, приехавшего 16 мая из РФ

В Бердянске Covid-19 диагностирован у двух пассажирок микроавтобуса, приехавшего 16 мая из РФ

07:15 24.05.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения - штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения - штаб ООС

18:14 23.05.2020
Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

17:08 23.05.2020
На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего - штаб ООС

На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего - штаб ООС

13:15 23.05.2020
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет

11:06 23.05.2020
В России 9,4 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 139 смертей

В России 9,4 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 139 смертей

08:01 23.05.2020
Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

04:23 23.05.2020
Прокуратура открыла дело за нарушение законов и обычаев войны и угрозу экологической и техногенной безопасности Донбасса

Прокуратура открыла дело за нарушение законов и обычаев войны и угрозу экологической и техногенной безопасности Донбасса

18:54 22.05.2020
Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС КИТАЙ

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

ВСУ РФ МИНОБОРОНЫ ООС

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

СНБО ОБЛАСТИ КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 5 не изменилось

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

КИЕВ УКРАИНА УБИЙСТВО

Советник главы МВД Шкиряк: предварительная версия смерти депутата Давыденко – самоубийство

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД: Массовые мероприятия в центре Киева прошли спокойно

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юго-западе Ирана

У 20 медиков харьковской инфекционной больницы подтвердили Covid-19

Участники акции "СтопРеванш" обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский, и начали расходиться

Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус: водитель и три пассажира последнего погибли, четверо в больнице

Участники акции "СтопРеванш" двинулись колонной к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому Зеленского

Захваченные пиратами в Гвинейском заливе украинцы освобождены – Кулеба

Акция "#СтопРеванш" на Майдане Независимости собрала около тысячи участников

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

В Эстонии выявлено двое заболевших Covid-19 за сутки, в Латвии - один

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА