События

17:53 24.05.2020

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юго-западе Ирана

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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юго-западе Ирана

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в юго-западной части Ирана в 14 км севернее города Догонбадан, в окрестностях которого находится значимое нефтегазовое месторождение Гечсаран, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 12:11 в воскресенье землетрясения имел координаты 30.49 градуса северной широты и 50.79 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "очень сильное".

Теги: #землетрясение #иран
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