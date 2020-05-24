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17:53 24.05.2020

У 20 медиков харьковской инфекционной больницы подтвердили Covid-19

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У 20 медиков харьковской инфекционной больницы подтвердили Covid-19

Диагноз Covid-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, которая является опорной для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.

"Среди заболевших 3 анестезиолога - заведующий отделением и 2 врача из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление", - сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации в воскресенье.

По информации пресс-службы, сейчас в больнице работают 5 анестезиологов. "Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - говорится в сообщении.

Сейчас фактически больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.

"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", - сказали в пресс-службе обладминистрации.

Сейчас, по данным обладминистрации, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.

"Заполняемость начала снижаться. Тем не менее, прямо сейчас ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу... Также готовы подключать 13-ю городскую больницу", - отметили в пресс-службе.

В 17-й горбольнице развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 - интенсивной). Кроме того, 40 коек развернуто в детской инфекционной больнице (11 из них уже заполнены). Нетяжелых пациентов в районах продолжают принимать районные больницы, которые включены в перечень учреждений, принимающих больных с Covid-19.

По состоянию на утро воскресенья в Харьковской области зафиксировано 1510 подозрений на коронавирус (в том числе 51 за последние сутки). Из них 911 случаев подтверждено, 393 подозрения опровергнуто. Остальные на стадии проверки.

Из 911 заболевших 310 людей выздоровели, 38 - умерли. Госпитализировано 224 человека (в том числе в реанимации - 8 человек, 3 из которых - подключены к аппарату ИВЛ). Кроме того, с подозрением на коронавирус госпитализированы 157 человек.

Теги: #коронавирус #харьков
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