События

16:45 24.05.2020

Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус: водитель и три пассажира последнего погибли, четверо в больнице

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Во Львовской области грузовик врезался в микроавтобус: водитель и три пассажира последнего погибли, четверо в больнице

Четыре человека погибли и еще четверо госпитализированы с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и микроавтобуса на трассе Киев-Чоп в селе Тухолька Сколевского района Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Около 11:30 произошло столкновение грузового автомобиля MAN и микроавтобуса Mercedes Benz. Вследствие столкновения погибли водитель и три пассажира микроавтобуса. Еще четверых пассажиров микроавтобуса доставили в больницу", - указано в сообщении.

По предварительным данным полиции, 50-летний водитель грузовика не избрал безопасной скорости и допустил столкновение с микроавтобусом, двигавшимся по встречной полосе.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством и приведшее к гибели нескольких человек).

Теги: #микроавтобус #дтп #львовская_область
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