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14:02 24.05.2020

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

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Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

Российские наемники три раза открывали огонь с начала текущих суток, 24 мая, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил.

"Боевые потери в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток не учтены", - сообщается на сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

В ходе обстрелов российские наемники использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы РПГ, станковый противотанковый гранатомет, 122-милиметровую артиллерию, пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ на два из трех обстрелов украинские защитники открывали прицельный огонь из дежурных огневых средств, после чего стрельба противника стихала.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими войсками. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности к мгновенному реагированию на любые провокационные действия оккупантов на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #рф #минобороны #оос
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