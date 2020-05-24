Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

Российские наемники три раза открывали огонь с начала текущих суток, 24 мая, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил.

"Боевые потери в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток не учтены", - сообщается на сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

В ходе обстрелов российские наемники использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы РПГ, станковый противотанковый гранатомет, 122-милиметровую артиллерию, пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ на два из трех обстрелов украинские защитники открывали прицельный огонь из дежурных огневых средств, после чего стрельба противника стихала.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими войсками. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности к мгновенному реагированию на любые провокационные действия оккупантов на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.