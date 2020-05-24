События

13:56 24.05.2020

В Эстонии выявлено двое заболевших Covid-19 за сутки, в Латвии - один

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В Эстонии выявлено двое заболевших Covid-19 за сутки, в Латвии - один

 

В Эстонии и Латвии за последние сутки зафиксировано три случая заболевания Covid-19.

В Эстонии за последние сутки выявлено два случая заражения Covid-19, летальных исходов не было, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

С начала пандемии коронавируса выздоровели 1 532 человека, скончались 64 человека.

В Латвии зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусом.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 22 мая от "Covid-19" в Латвии вылечились 712 пациентов. Скончались 22 человека.

Теги: #латвия #коронавирус #эстония
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