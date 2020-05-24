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13:14 24.05.2020

В Украину специальными и чартерными авиарейсами за прошедшие сутки прибыли почти 1,3 тыс украинцев

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В Украину специальными и чартерными авиарейсами за прошедшие сутки прибыли почти 1,3 тыс украинцев

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили за сутки 1290 граждан Украины, которые прибыли самолетами из Таллинна (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия) в аэропорт "Борисполь".

Как сообщает в воскресенье отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, пограничники провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров и лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров также не жаловался.

Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.

Всего же за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек, говорится в сообщении.

Теги: #эвакуация #госпогранслужба #граница
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Интерфакс-Украина
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