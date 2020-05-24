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13:13 24.05.2020

Активисты собрали в открытом офисе "Европейской солидарности" 25 тыс продуктовых наборов для представителей уязвимых групп

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Активисты собрали в открытом офисе "Европейской солидарности" 25 тыс продуктовых наборов для представителей уязвимых групп

Рекордное количество продуктовых наборов – 6,5 тыс - за сутки собрали активисты в Открытом офисе партии "Европейская солидарность", всего же усилиями Фонда Порошенко, волонтеров и благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов, сообщается в воскресенье на сайте партии.

"Те волонтеры, которые сегодня здесь - абсолютное большинство в 2014-м году так же не остались равнодушными. Так же объединились и стали на защиту Украины. Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить каждого, кто приобщился к этой акции. Более половины средств - это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют", - сказал лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины (2014-2019), народный депутат Петр Порошенко.

Как отмечается в сообщении, акция совпадает с годовщиной ОО "Дело громад", объединившей единомышленников в разных городах Украины.

"Пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь как из него выйти, "Дело громад", "Европейская солидарность" и Фонд Порошенко вместе не мечтали, а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем завершающую партию. Всего 25 тысяч семей получили помощь от "Европейской солидарности". Вместе мы – сила", - сказала Марина Порошенко.

"Поздравление с нашего последнего конвейера, который сегодня закроет все заявки, поступившие на наш сайт, посвященный противодействию коронавирусу… Сегодня у нас особенный день, потому что к нам присоединились люди со всей Украины, прежде всего благотворители и члены "Дела громад", которые работали в своих регионах", - отметила народный депутат София Федина.

На коробках с продуктовыми наборами участники акции оставляют пожелания для людей, которые получат эту помощь - здоровья, благополучия, мира и добра.

"Уже стало доброй традицией, когда и в пятницу, и в субботу мы приезжаем сюда… Если эта трагедия продолжится дальше, если экономические последствия коронавируса вместе с медицинскими будут заставлять страдать - вся эта команда волонтеров не будет равнодушной. И мы это наше дело - Дело громад - продолжим. И не оставим людей в беде", - отметил Петр Порошенко.

Как отмечается в сообщении, с начала эпидемии коронавируса Фонд Порошенко и компания "Рошен" закупили для украинских медиков 130 тыс защитных костюмов, 10 тыс очков, а также десятки тысяч масок, перчаток, комплекты реанимационного оборудования, 10 портативных рентген-аппаратов. На средства Фонда Порошенко отремонтированы 37 аппаратов искусственной вентиляции легких. Компания "Рошен" также закупила 25 тыс продуктовых наборов для пожилых людей. В ближайшее время в Украине поступят несколько десятков тысяч высококачественных тестов на антитела к коронавирусу производства швейцарской компании "Ла Рош".

Теги: #евросолидарность #гумпомощь
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