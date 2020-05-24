В Бердянске Covid-19 диагностирован у двух пассажирок микроавтобуса, приехавшего 16 мая из РФ

В больницу г.Бердянска Запорожской области с коронавирусной болезнью Covid-19 госпитализированы две пассажирки микроавтобуса, прибывшего из РФ, сообщает Бердянское территориальное медицинское объединение.

По информации пресс-службы ведомства, пассажирский микроавтобус из РФ пересек границу Украины 16 мая в 00.30 и в 8.00 того же дня прибыл в Бердянск. Известно, что в его салоне находилось четыре человека.

19 мая в больницу Бердянска была госпитализирована пассажирка микроавтобуса с диагнозом Covid-19. Спустя несколько дней, 23 мая, с короновирусной инфекцией также была госпитализирована ее попутчица.

ПЦР-тесты на короновирус третьего пассажира и супруга первой заболевшей оказались негативными. Состояние здоровья четвертой пассажирки микроавтобуса пока неизвестно. Медики призвали ее обратиться в больницу для прохождения ПЦР-теста на Covid-19.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 24 мая в Запорожской области зафиксировано 410 лабораторно подтверждённых случаев заражения короновирусной инфекцией, из общего числа заболевших 12 скончались, 226 выздоровели, а 172 продолжают лечение. За последние сутки в регионе число заболевших увеличилось на 7 человек.