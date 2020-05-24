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11:28 24.05.2020

В начале недели Украине сохранится прохладная погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди

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В начале недели Украине сохранится прохладная погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 25 мая, влажный воздух с запада охватит большую часть территории Украины, кроме восточных областей, сохранится прохладная для этого времени года погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, днем по всей в Украине, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди; на остальной территории - без существенных осадков. Ветер северный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 13-18°, в южных областях ночью 7-12°, днем 17-22°.

В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью 7-9°, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время наблюдений 25 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,7 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая ночью – на отметке 2,6 градусов выше ноля в 1909 году.

Во вторник, 26 мая, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в западных областях без осадков. Ветер северный, на Правобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°; днём 12-17°, в Закарпатье и на крайнем юге страны 16-21°.

В Киеве 26 мая кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем13-15°.

24 мая в 9:00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре возле Киева 13°.

Теги: #погода #прогноз
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