События

11:14 24.05.2020

За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 14 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 14 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены четырнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.Четверо военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированные воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Также один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечений в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние пациента удовлетворительное ", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 7:00 24 мая в ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 62 человека. За время пандемии выздоровели 91 человек и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 40 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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