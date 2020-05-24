В Киеве за сутки подтверждены 54 случая инфицирования коронавирусом, среди них трое медиков - Кличко

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло на 54 человека, среди них трое медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Еще у 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Среди них - трое медиков", - написал Кличко в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

В больницы Киева госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Всего в столице за этот период 59 летальных случаев», - подытожил Кличко.