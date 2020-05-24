Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 5 не изменилось

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в шести из 24 областей Украины, а еще в пяти областях количество болеющих осталось неизменным, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

При этом в десяти областях – Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской – количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в г.Киеве, Киевской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях (более 40 в каждой), выздоровления – в Тернопольской и Черкасской (20 и более). Во Львовской области количество активных случаев превысило тысячу, а в Полтавской за сутки выздоровела почти половина пациентов.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 36 новых случаев заболевания Covid-19 и 7 случаев выздоровления (с начала пандемии было 889 заболевших, 15 умерших и 472 выздоровевших), сейчас в области болеет 402 человека (на 29 больше за сутки);

- в Волынской области - 12 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время - 771 заболевший, 22 умерших и 182 выздоровевших), сейчас болеет 567 человек;

- в Днепропетровской области – 4 новых случая заболевания, 1 - смерти и 3 - выздоровления (за все время – 869, 17 и 191 соответственно), сейчас болеет 661 человек, как и днем ранее;

- в Донецкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было (с начала пандемии 143 заболели, 4 умерли и 57 выздоровели), сейчас болеет 82 человека;

- в Житомирской области – 8 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 626 заболели, 13 умерли и 284 выздоровели), сейчас болеет 329 человек;

- в Закарпатской области 19 человек заболели и 2 выздоровели (с начала пандемии 1 061 заболел, 26 умерли и 265 выздоровели), сейчас болеет 770 человек (за сутки на 17 больше);

- в Запорожской области 7 человек заболели, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 410 заболели, 12 умерли и 226 выздоровели), сейчас болеет 172 человека;

- в Ивано-Франковской области 3 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 12 случаев выздоровления (1 277 человек заболели, 74 умерли и 637 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 566 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Киеве подтверждено 54 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 7 случаев выздоровления (всего 2 623 случая заболевания, 59 - смерти и 358 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 206 человек (за сутки на 46 больше);

- в Киевской области 44 новых случая заболевания Covid-19 и 16 - выздоровления (с начала пандемии 1 417 заболели, 30 умерли и 291 выздоровел), сейчас болеет 1 098 человек (за сутки на 28 больше);

- в Кировоградской области 7 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 2 - выздоровления (за все время - 473, 23 и 358 соответственно), сейчас болеет 92 человека (на 4 больше за сутки);

- в Луганской области был 1 случай выздоровления, случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 43 заболели и 34 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 9 человек;

- во Львовской области 48 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 17 - выздоровления (с начала пандемии - 1 333, 35 и 276 соответственно), сейчас болеет 1 022 человека (на 29 больше за день);

- в Николаевской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было (с начала пандемии 280 заболели, 7 умерли и 117 выздоровели), сейчас болеет 156 человек;

- в Одесской области 6 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (с начала пандемии 827 заболели, 14 умерли и 128 выздоровели), сейчас болеет 685 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Полтавской области 16 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 266 заболевших, 11 умерших и 235 выздоровевших), сейчас болеет 20 человек;

- в Ровенской области 49 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 18 - выздоровления (за все время 1 417 заболели, 31 умер и 561 выздоровел), болеет 825 человек (на 30 больше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 112 выздоровели), сейчас болеет 50 человек;

- в Тернопольской области 7 новых случая заболевания и 20 - выздоровления (за все время 1 115 заболели, 24 умерли и 778 выздоровели), сейчас болеет 313 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Харьковской области 18 новых случаев заболевания и 2 - смерти (за все время 910 человек заболели, 38 умерли и 208 выздоровели), сейчас болеет 664 человека (за сутки на 16 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было (за все время 177 заболевших, 2 умерших и 139 выздоровевших), сейчас болеет 36 человек;

- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления (за все время 346 заболели, 9 умерли и 99 выздоровели), сейчас болеет 238 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черкасской области 1 новый случай заболевания и 24 - выздоровления (с начала пандемии 388 заболели, 16 умерли и 256 выздоровели), сейчас болеет 116 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 64 новых случая заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 16 - выздоровления (3 028 заболевших, 125 умерших и 798 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 105 человек (на 45 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время – 129 заболевших, 6 умерших и 46 выздоровевших), сейчас болеет 77.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 179 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 13 261 человек, что на 215 больше, чем сутками ранее.