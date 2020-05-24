Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Офиса президента Украины в воскресенье утром.

Президент Украины пожелал согласия и процветания каждой мусульманской семье.