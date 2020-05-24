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10:06 24.05.2020

В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

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В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, в Украине зафиксировано 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 179 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 432 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 22 мая – о 442 новых заболевших, а 21 мая – о 476.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 261 человек, что на 215 больше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 36 детей и 69 медицинских работников (с начала пандемии заболели 1 530 детей и 4 069 медработников).

На госпитализацию за сутки было направлено 104 человека, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 7 детей и 12 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 6 543 пациентам, из них 257 детям и 744 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки не подключили никого (с начала пандемии –256 человек, в том числе одного ребенка и 22 медиков).

Лабораторно исследовано 285 626 образцов методом ПЦР, в том числе 7 914 за минувшие сутки.

Теги: #коронавирус #снбоу
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