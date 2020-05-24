События

09:50 24.05.2020

Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 15,5 тыс

3 мин читать
Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 15,5 тыс

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 682 и на утро воскресенья достигло 15 тыс. 595, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 315 человек, общее число выздоровевших достигло 8 тыс. 949 человек.

Данные о новых жертвах коронавируса в Центральной Азии за минувшие сутки не поступали. Ранее сообщалось о 106 скончавшихся в регионе после заражения COVID-19.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 403 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 на утро воскресенья достигло 8 тыс. 322. Суточный рост составил 5,09%.

Новые заражения выявлены в 15 регионах страны. По числу заражений в Казахстане лидируют Алматы (2 тыс. 164), Нур-Султан (1 тыс. 598), Атырауская область (879), Шымкент (606) и Карагандинская область (562).

Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане увеличилось до 4 тыс. 214 человек (+118 за сутки), число летальных исходов не изменилось - 35.

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике достигло 1 тыс. 403, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в воскресенье. Рост числа заражений за сутки составил 2,78%.

По его словам, за сутки из стационара выписано 23 пациента. На лечении остается 409 человек, из них 11 в тяжелом состоянии, четыре в реанимации.

По данным Минздрава на 24 мая, в Киргизии число излечившихся от коронавирусом достигло 980 человек, число летальных исходов не изменилось - 14 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 54 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 3 тыс. 132, сообщил в воскресенье Минздрав республики. Суточный рост заражений составил 1,75%. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 40 и достигло 2 тыс. 532 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 46 тыс. человек. У четверых больных состояние оценивается как тяжелое. Число летальных исходов в стране с начала пандемии - 13 человек, без изменений за сутки.

Минздрав Таджикистана вечером в минувшую субботу сообщил, что за сутки коронавирус был выявлен у 187 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 тыс. 738. Суточный рост составил 7,33%. По данным ведомства, за новых летальных исходов не зарегистрировано, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 44 пациента, 1 тыс. 223 человек выздоровели (+134 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.

Теги: #статистика #коронавирус #центразия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 24.05.2020
В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

08:39 24.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек, число инфицированных - 5,3 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек, число инфицированных - 5,3 млн - университет Хопкинса

06:02 24.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных - Госкомздрав КНР

За сутки в материковом Китае выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных - Госкомздрав КНР

04:20 24.05.2020
В Бразилии число жертв коронавируса за сутки выросло почти на 1 тыс. человек - власти

В Бразилии число жертв коронавируса за сутки выросло почти на 1 тыс. человек - власти

22:36 23.05.2020
63 новых случая инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

63 новых случая инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

15:26 23.05.2020
В мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова – Зеленский

В мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова – Зеленский

14:55 23.05.2020
В Ривненской области в доме для престарелых и инвалидов вспышка инфицирования коронавирусом

В Ривненской области в доме для престарелых и инвалидов вспышка инфицирования коронавирусом

13:00 23.05.2020
Число заразившихся COVID-19 в Беларуси превысило 35 тыс., умерли уже почти 200 человек

Число заразившихся COVID-19 в Беларуси превысило 35 тыс., умерли уже почти 200 человек

11:59 23.05.2020
Во Львове умерли два человека с диагнозом Covid-19

Во Львове умерли два человека с диагнозом Covid-19

11:19 23.05.2020
Бразилия вышла на второе место в мире по численности зараженных коронавирусом

Бразилия вышла на второе место в мире по численности зараженных коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

КИЕВ УКРАИНА УБИЙСТВО

Советник главы МВД Шкиряк: предварительная версия смерти депутата Давыденко – самоубийство

КОМАНДУЮЩИЙ ВМС УКРАИНА

Командующий ВМС Украины Воронченко готов служить там, где сможет принести пользу государству

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ РАНЕНЫЙ

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УБИЙСТВО

В Вышгороде несовершеннолетний застрелил экс-бойца "Айдара": полиция задержала подозреваемых

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области пограничники задержали автомобиль с крупной партией контрабандных сигарет

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения - штаб ООС

Пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский  снаряд и ручную гранату времен Второй мировой войны

Правоохранители ликвидировали канал доставки наркотических средств из Египта в Украину – полиция

В Кабуле приветствуют объявленное талибами перемирие на три дня

"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

Генсек НАТО приветствовал договоренность о трехдневном прекращении огня в Афганистане

Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана

Ответственным за сбивание самолета «МАУ» в небе над Тегераном является оператор ракетной системы - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА