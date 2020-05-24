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09:07 24.05.2020

В Донецкой области пограничники задержали автомобиль с крупной партией контрабандных сигарет

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В Донецкой области пограничники задержали автомобиль с крупной партией контрабандных сигарет

Пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил совместно с представителями СБУ в районе Дружковки Донецкой области, остановили грузовой автомобиль, в котором обнаружили 6800 пачек контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В результате осмотра автомобиля правоохранители обнаружили скрытые за листами картона ящики с сигаретами - всего 6800 пачек различных марок частично без акциза и с акцизом украинского и белорусского образца», - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье утром.

Водителем грузовика оказался сорокалетний житель города Константиновка.

«Нарушителя и обнаруженные табачные изделия на общую сумму 332000 тыс. грн. передали представителям ГФС для принятия правового решения», - подытожили в Госпогранслужбе.

 

Теги: #табак #пограничники #украина #контрабанда
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