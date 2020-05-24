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06:57 24.05.2020

Пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский  снаряд и ручную гранату времен Второй мировой войны

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Пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский  снаряд и ручную гранату времен Второй мировой войны

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Второй Мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Первую опасную находку, а это 76 мм артснаряд уничтожили в 10:00 на специальном полигоне. Взрывоопасный предмет, днем ​​ранее, обнаружили граждане во время выпаса скота в с. Григорьевка Староконстантиновского района Хмельницкой области» - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу.

В этот же день в 12:00 саперы уничтожили  ручную гранату Ф-1.

«Днем ранее это смертоносное железо обнаружил мужчина во время прополка огорода возле жилого дома в с. Юровщина Полонского района», - подытожили в ГСЧС.

Теги: #гсчс #украина #боеприпасы #пиротехники
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