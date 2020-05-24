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06:02 24.05.2020

За сутки в материковом Китае выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных - Госкомздрав КНР

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За сутки в материковом Китае выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 36 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Два прибывших из-за рубежа человека с симптомами COVID-19 были выявлены в Шанхае и провинции Гуандун, один внутренний случай заболевания - в провинции Цзилинь.

Из 36 бессимптомных случаев четыре "импортированы", 371 бессимптомный носитель коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее в Китае не было выявлено ни одного нового случая активного заражения, сообщалось о 28 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 974 активных случая заражения, из них 1 тыс. 713 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 79 человек, состояние девятерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждены 1 тыс. 551 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 65 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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