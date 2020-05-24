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04:24 24.05.2020

Правоохранители ликвидировали канал доставки наркотических средств из Египта в Украину – полиция

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Правоохранители ликвидировали канал доставки наркотических средств из Египта в Украину – полиция

Правоохранители ликвидировали крупный канал доставки прекурсоров из Египта в Украину с помощью авиатранспорта, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Наш соотечественник, в течение 2019-2020 годов организовал и осуществлял контрабанду поставки прекурсора из Египта в Украину авиационным путем. С помощью наркокурьеров и через международные почтовые отправления прекурсор «псевдоэфедрин» в особо крупных размерах попадал в Украине. Ежемесячные поставки этого прекурсора достигали до 10 кг», - говорится в сообщении, на официальном сайте МВД в субботу.

Подозреваемому предъявлено подозрение в организации контрабанды прекурсоров в особо крупных размерах (ч.3 ст.305 УК), а также незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров в особо крупных размерах с целью их использования для изготовления психотропных веществ (ч.3 ст. 311 УК).

Также организатору вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет рассмотрено Печерским районным судом Киева

Теги: #египет #украина #наркотики
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