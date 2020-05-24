В Кабуле приветствуют объявленное талибами перемирие на три дня

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу приветствовал трехдневное перемирие, объявленное членами движения "Талибан" в честь завершения Рамадана, передают западные СМИ.

"Я приветствуют объявленное талибами перемирие", - написал он в твиттере.

Гани заявил, что правительственные силы со своей стороны также готовы соблюдать режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что радикальная группировка "Талибан" объявила трехдневное перемирие в Афганистане в честь завершения священного для мусульман праздника Рамадан.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, распространенном в субботу, заявил, что руководство группировки распорядилось "нигде не проводить наступательных операций против врага", а также, что талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня.

Кроме того, руководство группировки запретило боевикам проникать в районы, контролируемые правительством Афганистана. Это сделано для того, чтобы "соотечественники смогли спокойно отпраздновать Ид-аль-Фитр", отмечается в заявлении.

Перемирие начнет действовать с воскресенье, когда в мусульманских странах будут отмечать исламский праздник Ид-аль-Фитр, знаменующий конец Рамадана.

На этой неделе переговоры в Кабуле и в Дохе с обеими сторонами конфликта провел американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. Он заявил, что все встречи прошли конструктивно.