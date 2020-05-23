Разумков призвал к максимально объективному расследованию обстоятельств смерти  нардепа Давиденко

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования и призвал к максимально объективному расследованию обстоятельств смерти народного депутата Украины Валерия Давиденко, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«Сегодня Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давиденко», - говорится в сообщении, на официальном сайте ВРУ в субботу вечером.

По словам Разумкова, «расследование должно быть оперативным и максимально объективным».

«От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память!» - подытожили в сообщении.