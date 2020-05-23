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21:41 23.05.2020

В «Слуге народа» призвали к тщательному расследованию обстоятельств смерти  нардепа Давиденко

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В «Слуге народа» призвали к тщательному расследованию обстоятельств смерти  нардепа Давиденко

В партии «Слуга народа» выразили соболезнования и призвали к тщательному расследованию обстоятельств смерти  народного депутата Украины Валерия Давиденко, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

«Сегодня не стало нашего коллеги по парламенту - народного депутата Валерия Давиденко. Партия «Слуги народа» выражает искренние соболезнования его семье и депутатской группе «Доверие», к которой он принадлежал», - говорится в сообщении, в Телеграмм-канале партии «Слуга народа» в субботу вечером.

В «Слуге народа» призвали тщательному расследованию всех обстоятельств смерти нардепа.

«Мы рассчитываем на тщательное расследование трагического инцидента. И призываем представителей всех партий воздержаться от каких-либо политических спекуляций и выдвижения необоснованных версий до того, как правоохранительные органы обнародуют результаты», - подытожили в сообщении.

Теги: #киев #расследование #украина #слуга_народа
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