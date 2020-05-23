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21:15 23.05.2020

Открыто уголовное производство по факту смерти депутата Давыденко по статье "умышленное убийство" – полиция Киева

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Открыто уголовное производство по факту смерти депутата Давыденко по статье "умышленное убийство" – полиция Киева

Следователи полиции Киева открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Валерия Давыденко по статье "умышленное убийство".

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, собранные ведомости по факту смерти внесены в Единый реестр досудебного расследования. "Следователи столичной полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство)", - отмечено в сообщении.

Полиция проинформировала, что 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на улице Большая Васильковская.

"В 18.37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102", - говорится в пресс-релизе.

На месте события работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством руководителя столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства совершенного.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве. «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы», - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк написал в Фейсбук, что предварительная версия смерти – самоубийство.

Согласно информации из открытых источников, Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе (Черниговская область). Был внефракционным, с декабря 2019 года – член депутатской группы "Доверие". Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Был народным депутатом VIII созыва. Входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", работал в комитете Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений. На момент избрания – советник дирекции по развитию перспективных программ ЗАТ "Институт инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук".

В 2013-2014 годах был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Теги: #дело #украина #смерть #депутат
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