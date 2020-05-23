Геращенко: на месте убийства Валерия Давыденко полицией проводятся неотложные следственные действия

В туалете собственного офиса с огнестрельным ранением головы было найдено тело народного депутата, члена депутатской группы «Доверие» Валерия Давиденко, полиция проводит неотложные следственные действия, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины…Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», - написал Геращенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Согласно информации из открытых источников, Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе (Черниговская область). Был внефракционным, с декабря 2019 года – член депутатской группы "Доверие". Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Был народным депутатом VIII созыва. Входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", работал в комитете Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений. На момент избрания – советник дирекции по развитию перспективных программ ЗАТ "Институт инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук".

В 2013-2014 годах был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.