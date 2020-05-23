Геращенко: на месте убийства Валерия Давыденко полицией проводятся неотложные следственные действия

В туалете собственного офиса с огнестрельным ранением головы было найдено тело народного депутата, члена депутатской группы «Доверие» Валерия Давиденко, полиция проводит неотложные следственные действия, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий. Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», - написал Геращенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.