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20:27 23.05.2020

Геращенко: на месте убийства Валерия Давыденко полицией проводятся неотложные следственные действия

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В туалете собственного офиса с огнестрельным ранением головы было найдено тело народного депутата, члена депутатской группы «Доверие» Валерия Давиденко, полиция проводит неотложные следственные действия, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий. Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», - написал Геращенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

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Интерфакс-Украина
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