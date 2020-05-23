В Киеве найден мертвым нардеп группы «Доверие» Давыденко - Кива

В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы «Доверие» Валерий Давиденко, заявил член фракции «ОПЗЖ» Илья Кива.

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!», - написал Кива в своём канале в Telegram.

Антон Геращенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил. "Было найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову. Проверяются все версии", - сказал он.