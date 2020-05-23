Командующий ВМС Украины Воронченко готов служить там, где сможет принести пользу государству

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко подчеркивает, что готов служить и работать на той должности, где сможет принести больше всего пользы государству.

"Длительное пребывание в должности, более 5 лет, практически недопустимо в соответствии с натовскими ротационными карьерными подходами и принципами. Нужно двигаться дальше, передавать накопленный опыт другим для дальнейшего развития и усиления возможностей ВМС и Вооруженных сил Украины в целом. Буду служить там, где смогу принести больше всего пользы государству ради победы над российским агрессором, оккупантом", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Как известно, Воронченко был назначен командующий ВМС Украины в июле 2016 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко, и ему было присвоено звание вице-адмирала. До этого, с конца апреля 2016 года Воронченко был и.о. командующего ВМС Украины.

В августе 2018 года Воронченко было присвоено звание адмирала.

В 2011-2015 годах Воронченко занимал должность заместителя командующего ВМС по береговой обороне. В 2014 году шесть месяцев принимал участие в АТО на территории Луганской области, был координирующим заместителем руководителя АТО. С июня 2015 года до апреля 2016 года возглавлял Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ.