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19:23 23.05.2020

Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области  применена мера пресечения в виде содержания под стражей – Офис генпрокурора

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Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области  применена мера пресечения в виде содержания под стражей – Офис генпрокурора

Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

«Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая 2020 года подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога», - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в субботу вечером.

По данным следствия, 22 мая 2020 на берегу водоема, близ села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

 

Теги: #житомирская #мера_пресечения #украина #убийство
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