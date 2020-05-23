События

18:14 23.05.2020

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

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Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды были обстреляны позиции в районе Каменки: утром с применением ручных противотанковых гранатометов, после обеда - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Под Верхнеторецким работал вражеский снайпер. Под Авдеевкой наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" велся огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм по защитникам Майорска. В районе населенного пункта Сизое российские наемники вели огонь по позициям подразделений ОС из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

Теги: #всу #оос #обстрелы #раненый
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