Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды были обстреляны позиции в районе Каменки: утром с применением ручных противотанковых гранатометов, после обеда - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Под Верхнеторецким работал вражеский снайпер. Под Авдеевкой наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" велся огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм по защитникам Майорска. В районе населенного пункта Сизое российские наемники вели огонь по позициям подразделений ОС из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.