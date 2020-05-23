События

17:57 23.05.2020

В Вышгороде несовершеннолетний застрелил экс-бойца "Айдара": полиция задержала подозреваемых

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В Вышгороде несовершеннолетний застрелил экс-бойца "Айдара": полиция задержала подозреваемых

В Вышгороде правоохранители задержали группу причастных к убийству 45-летнего местного жителя, в том числе четверых несовершеннолетних, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня, около 3 часов ночи, произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", - указывается в сообщении.

Придя в себя, пострадавший вызвал полицию.

Мужчина, получивший огнестрельное ранение, умер на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Во время проведения поисковых мероприятий были выявлены и задержаны все участники инцидента.

"Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень. Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине", - сообщают правоохранители.

По факту начаты два уголовных производства - по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанным.

Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале, погибший - бывший боец батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

"По предварительной информации двое мужчин в 3:00 возвращались домой с работы (работали охранниками). При себе имели оружие. Группа местной шпаны пристала к мужчинам. В ходе конфликта нападавшие завладели оружием и застрелили бойца", - написал он.

Теги: #киевская_область #несовершеннолетние #убийство
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