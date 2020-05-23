На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего - штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня в районе населенного пункта Верхнеторецкое, сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, в результате снайперского огня противника был ранен украинский военнослужащий. Он получил первую медицинскую помощь и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.