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17:08 23.05.2020

На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего - штаб ООС

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На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего - штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня в районе населенного пункта Верхнеторецкое, сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, в результате снайперского огня противника был ранен украинский военнослужащий. Он получил первую медицинскую помощь и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #раненый
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