Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье открывается для верующих

Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье откроется для посещений после вынужденного двухмесячного перерыва из-за вспышки коронавируса, пишет газета Times of Israel.

Одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек. В рамках противовирусных мер, им нужно будет надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию друг от друга в два метра.

Кроме того, прихожанам рекомендуют не целовать святыни и не прикасаться к ним.

Храм Гроба Господня закрыли для верующих в марте в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринятых правительством Израиля.