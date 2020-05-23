События

16:39 23.05.2020

Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье открывается для верующих

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Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье откроется для посещений после вынужденного двухмесячного перерыва из-за вспышки коронавируса, пишет газета Times of Israel.

Одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек. В рамках противовирусных мер, им нужно будет надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию друг от друга в два метра.

Кроме того, прихожанам рекомендуют не целовать святыни и не прикасаться к ним.

Храм Гроба Господня закрыли для верующих в марте в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринятых правительством Израиля.

Теги: #карантин #израиль
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